22:58

Američané jsou rozděleni v otázce, zda by USA měly pokračovat v pomoci Ukrajině získat zpět území ztracené ve válce s Ruskem, i za cenu dlouhodobého konfliktu (48 %), nebo se zaměřit na dosažení rychlého ukončení války, i když by to znamenalo, že Ukrajina přijde o svá území (50 %).