Nahradí dosavadní bílo-modrý design používaný od éry prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Trump o změnu usiloval již v roce 2018, původní návrh však byl v roce 2020 zrušen kvůli obavám z přehřívání tmavších barev.
Nové schéma bude aplikováno na letoun VC-25B, dva objednané modernizované Boeingy 747-8 s dodáním očekávaným v roce 2028, do doby, než tyto letouny budou dokončeny bude funkci Air Force One prozatímně plnit letoun, který prezident Trump dostal od katarské vlády. Úpravy se dotknou také čtyř letounů Boeing C-32. Program výměny prezidentských letounů provázejí zpoždění a nárůst nákladů přesahující pět miliard dolarů.
Zdroj: USA Today (USA)