Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Americká armáda potvrdila využívání AI ve válce s Íránem

    13. března 2026  18:04
    Armáda Spojených států potvrdila, že ve válce s Íránem využívá různé nástroje umělé inteligence.  

    ilustrační foto. | foto: CCDCOE

    Velitel amerického Centrálního velení (CENTCOM) admirál Brad Cooper uvedl, že technologie pomáhají vojákům rychle zpracovávat velké objemy dat. Podle něj umožňují během sekund analyzovat informace, což velitelům pomáhá přijímat rozhodnutí rychleji než protivník.

    „Naši vojáci využívají různé pokročilé nástroje umělé inteligence. Tyto systémy nám pomáhají během několika sekund procházet obrovské množství dat, aby naši velitelé mohli odfiltrovat šum a přijímat chytřejší rozhodnutí rychleji, než dokáže reagovat nepřítel,“ uvedl Cooper. „Lidé budou vždy činit konečná rozhodnutí o tom, na co střílet a na co nestřílet a kdy střílet, ale pokročilé nástroje AI mohou procesy, které dříve trvaly hodiny a někdy i dny, zkrátit na sekundy,“ dodal. Potvrzení o využívání těchto technologií přichází v době, kdy sílí výzvy k nezávislému vyšetření bombardování školy na jihu Íránu, při němž zahynulo více než 170 lidí, většinou dětí.

    Od začátku americko-izraelské kampaně proti Íránu 28. února zahynulo podle dostupných údajů nejméně 1 300 lidí. Íránský Červený půlměsíc uvedl, že bombardování poškodilo téměř 20 000 civilních budov a 77 zdravotnických zařízení. Obavy z využívání umělé inteligence ve válce mezitím vyjádřili i experti na lidská práva a čínské ministerstvo obrany, které varovalo před neomezeným vojenským nasazením těchto technologií.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    vst; natoaktual.cz

