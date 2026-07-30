Tým s názvem Task Force Talon Synapse bude sídlit v Abú Zabí a tvořit jej bude přibližně dvacet odborníků na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a datovou analýzu z obou zemí.
Skupina bude využívat aplikace umělé inteligence pro zpravodajskou podporu, ochranu kritické infrastruktury a monitorování bezpečnostní situace v regionu. Velitel CENTCOM admirál Brad Cooper označil dohodu za historický milník, který má urychlit zavádění nových technologií do vojenských operací a podpořit inovace ve spolupráci obou zemí.
Vznik nové pracovní skupiny potvrzuje rostoucí důraz na využití autonomních systémů v ozbrojených silách. Spojené státy i jejich partneři stále více investují do pokročilého zpracování dat a vývoje algoritmů, které mají zásadně zrychlit rozhodovací procesy ve velitelských strukturách a zvýšit efektivitu moderních vojenských operací.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)