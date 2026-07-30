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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA a Spojené arabské emiráty vytvoří společnou jednotku pro vojenskou AI

    30. července 2026  18:48
    Americké ústřední velitelství CENTCOM uzavřelo se Spojenými arabskými emiráty dohodu o vytvoření první dvoustranné pracovní skupiny zaměřené na rychlejší zavádění umělé inteligence do vojenské praxe.  

    Umělá inteligence a další převratné technologie změní společnost, bezpečnostní prostředí i podobu konfliktů. Ilustrační snímek | foto: U.S. Marine Corps

    Tým s názvem Task Force Talon Synapse bude sídlit v Abú Zabí a tvořit jej bude přibližně dvacet odborníků na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a datovou analýzu z obou zemí.

    Skupina bude využívat aplikace umělé inteligence pro zpravodajskou podporu, ochranu kritické infrastruktury a monitorování bezpečnostní situace v regionu. Velitel CENTCOM admirál Brad Cooper označil dohodu za historický milník, který má urychlit zavádění nových technologií do vojenských operací a podpořit inovace ve spolupráci obou zemí.

    Vznik nové pracovní skupiny potvrzuje rostoucí důraz na využití autonomních systémů v ozbrojených silách. Spojené státy i jejich partneři stále více investují do pokročilého zpracování dat a vývoje algoritmů, které mají zásadně zrychlit rozhodovací procesy ve velitelských strukturách a zvýšit efektivitu moderních vojenských operací.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    maj; natoaktual.cz

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