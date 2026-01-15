natoaktual.cz

    Nový ukrajinský ministr obrany přiznal masivní dezerce a vyhýbání se službě

    15. ledna 2026  11:03
    Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov uvedl, že přibližně 200 000 vojáků ukrajinské armády opustilo své jednotky bez povolení a asi dva miliony občanů jsou evidovány jako osoby vyhýbající se vojenské službě.  

    Mychajlo Fedorov, ukrajinský ministr obrany. | foto: Ministerstvo obrany Ukrajiny.

    Fedorov tato čísla poprvé oficiálně zveřejnil při vystoupení v parlamentu před hlasováním o svém jmenování. Fedorov tak poukázal na problém, o jehož rozsahu se dosud spekulovalo. Podle odhadů se ukrajinská armáda už dlouho potýká s nedostatkem personálu v boji proti výrazně silnějšímu protivníkovi v důsledku vyčerpávajících bojů a tvrdých podmínek na frontě.

    Ukrajinské právo ukládá mužům ve věku 18 až 60 let povinnost registrace u armády, přičemž mobilizaci podléhají muži až od 25 let. Stanné právo zároveň zakazuje mužům v mobilizačním věku opustit zemi. Přesto se desetitisícům podařilo odejít nelegálně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s Fedorovem připustil, že systém mobilizace potřebuje rozsáhlejší reformu.

    Fedorov, který se ve svých 34 letech stal nejmladším ministrem obrany v historii země, chce reagovat na nedostatek lidských sil důrazem na technologie. Zdůraznil, že rozvoj bezpilotních a automatizovaných systémů může snížit ztráty na životech. Podle něj dnes na Ukrajině působí stovky firem vyrábějících drony, rušicí techniku i raketové systémy a technologické posílení armády bude patřit k jeho hlavním prioritám.

    Zdroj: CNN (USA)

    dkr; natoaktual.cz

