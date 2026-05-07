Výcvik důstojníků štábů sborů probíhá za účasti zahraničních instruktorů s bojovými zkušenostmi. Kurz se zaměřuje především na posílení schopností při vojenském rozhodování podle standardů NATO. Hlavní ředitelství pro doktrínu a výcvik J7 Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny společně s dalšími útvary pravidelně organizuje školení a metodické semináře pro důstojníky, kteří se ucházejí o velitelské pozice. Program zahrnuje plánování bojových operací, velení a řízení jednotek, práci se specializovaným softwarem, bojový výcvik, logistiku i další klíčové oblasti. Na základě závěrečného hodnocení vzniká žebříček kandidátů, který slouží jako podklad pro jejich jmenování do funkcí.
V souvislosti s nadcházejícím zasedáním Vojenského výboru NATO se 19. května v Bruselu uskuteční také jednání Rady NATO–Ukrajina. Společné analytické, výcvikové a vzdělávací centrum NATO–Ukrajina, známé jako JATEC, označilo za své hlavní priority pro letošní rok inovace, analytiku a umělou inteligenci, vzdělávání, výcvik, medicínu a interoperabilitu s Aliancí.
Zdroj: Ukrinform (Ukrajina)