Systém během zkoušek úspěšně zasáhl vzdušný cíl i simulované bezpilotní plavidlo. Zabudovaný stabilizační mechanismus umožňuje přesné zaměřování za pohybu a integrovaná umělá inteligence automaticky identifikuje a sleduje cíle.
NATO mezitím v rámci pětiletého programu Drone Edge v hodnotě 40 miliard dolarů posiluje schopnosti proti dronům na základě zkušeností z ruské invaze na Ukrajinu a konfliktů na Blízkém východě. Členské státy se zároveň zavázaly pětinásobně zvýšit počet vycvičených operátorů dronů.
Zdroj: United24 (Ukrajina)