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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajinská protidronová věž Khyzhak prošla zkouškami na fregatě NATO

    24. července 2026  15:04
    Ukrajinská společnost UGV Robotics otestovala námořní verzi dálkově ovládané věže Khyzhak na fregatě členské země NATO. Zájem o podobné systémy vzrostl poté, co ukrajinské námořní drony Magura při společných cvičeních prokázaly schopnost vyřadit fregatu.  

    Test protidronové věže Khyzhak na fregatě NATO. | foto: UGV Robotics

    Systém během zkoušek úspěšně zasáhl vzdušný cíl i simulované bezpilotní plavidlo. Zabudovaný stabilizační mechanismus umožňuje přesné zaměřování za pohybu a integrovaná umělá inteligence automaticky identifikuje a sleduje cíle.

    NATO mezitím v rámci pětiletého programu Drone Edge v hodnotě 40 miliard dolarů posiluje schopnosti proti dronům na základě zkušeností z ruské invaze na Ukrajinu a konfliktů na Blízkém východě. Členské státy se zároveň zavázaly pětinásobně zvýšit počet vycvičených operátorů dronů.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    dkr; natoaktual.cz

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