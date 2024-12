Zelenskyj v rozhovoru ale zdůraznil, že by členství muselo být nabídnuto celé Ukrajině v jejích mezinárodně uznaných hranicích. Ukrajina by pak mohla eventuelně usilovat o diplomatické vyjednávání o navrácení území, která jsou aktuálně pod ruskou kontrolou. Návrh je pouze teoretický, jelikož šlo pouze o televizní rozhovor, ale vysílá jasné signály. Je vysoce nepravděpodobné, že by NATO někdy takový krok zvažovalo.

Podle Zelenského je navrhování příměří bez mechanismu, který by zabránil Rusku znovu útočit, příliš nebezpečné. „Jedině členství v NATO by mohlo nabídnout tento typ záruky,“ prohlásil Zelenskyj, který je také ochoten zapojit se do jednání o návrzích, které by mohl zvažovat nastupující americký prezident Donald Trump. Ukrajina se chystá vyslat do Spojených států amerických tým, který by se setkal s novou prezidentskou administrativou Trumpa.

Zdroj: BBC (Velká Británie)