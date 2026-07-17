Fedorov podotkl, bez změny vojenského vedení nevidí cestu k vítězství. Sám Zelenskyj připustil, že spolu oba představitelé nedokázali spolupracovat.
Fedorov se profiloval jako zastánce modernizace armády, digitalizace, reformy vojenských zakázek a rozsáhlého využití dronů a kybernetických technologií. Díky předchozím zkušenostem z digitalizace státní správy prosazoval rychlejší rozhodování a technologické inovace jako odpověď na nedostatek vojáků.
Syrskyj naopak podle analytiků zastává tradiční přístup centralizovaného velení, při němž jsou taktické zisky žádoucí i za vysokou cenu životů vojáků. Za vysoké ztráty při obraně Bachmutu si Syrskyj vysloužil přezdívku „Řezník“. Přesto se Syrskyj osvědčil při koordinování obrany Kyjeva a při vedení Charkivské protiofenzivy v roce 2022.
Rozdílné pohledy se projevily také v otázce mobilizace. Fedorov upozornil na rostoucí počet dezercí a případů vyhýbání se odvodům a představil reformy zahrnující vyšší platy, časově omezené kontrakty či intenzivnější nábor zahraničních dobrovolníků. Zelenskyj považoval výsledky těchto změn za nedostatečné a jejich přínos zpochybnili i někteří představitelé vládní strany.
Analytici označují spor za střet dvou koncepcí vedení dlouhodobé války. Jedna sází na technologickou převahu, automatizaci a drony, druhá na dostatek vojáků a klasické vojenské schopnosti. Shodují se však, že Ukrajina bude pro pokračování obrany potřebovat obojí a že samotné technologie nemohou nahradit lidské síly na bojišti.
Zdroj: France24 (Francie)