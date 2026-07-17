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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Spor o vedení armády stál ukrajinského ministra obrany funkci

    17. července 2026  18:53
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal ministra obrany Mychajla Fedorova, čímž vyústil dlouhodobý spor o směřování vedení války s Ruskem. Fedorov po svém odvolání veřejně obvinil vrchního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského, že blokoval reformy armády.  

    Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov | foto: @Defence_U

    Fedorov podotkl, bez změny vojenského vedení nevidí cestu k vítězství. Sám Zelenskyj připustil, že spolu oba představitelé nedokázali spolupracovat.

    Fedorov se profiloval jako zastánce modernizace armády, digitalizace, reformy vojenských zakázek a rozsáhlého využití dronů a kybernetických technologií. Díky předchozím zkušenostem z digitalizace státní správy prosazoval rychlejší rozhodování a technologické inovace jako odpověď na nedostatek vojáků.

    Syrskyj naopak podle analytiků zastává tradiční přístup centralizovaného velení, při němž jsou taktické zisky žádoucí i za vysokou cenu životů vojáků. Za vysoké ztráty při obraně Bachmutu si Syrskyj vysloužil přezdívku „Řezník“. Přesto se Syrskyj osvědčil při koordinování obrany Kyjeva a při vedení Charkivské protiofenzivy v roce 2022.

    Rozdílné pohledy se projevily také v otázce mobilizace. Fedorov upozornil na rostoucí počet dezercí a případů vyhýbání se odvodům a představil reformy zahrnující vyšší platy, časově omezené kontrakty či intenzivnější nábor zahraničních dobrovolníků. Zelenskyj považoval výsledky těchto změn za nedostatečné a jejich přínos zpochybnili i někteří představitelé vládní strany.

    Analytici označují spor za střet dvou koncepcí vedení dlouhodobé války. Jedna sází na technologickou převahu, automatizaci a drony, druhá na dostatek vojáků a klasické vojenské schopnosti. Shodují se však, že Ukrajina bude pro pokračování obrany potřebovat obojí a že samotné technologie nemohou nahradit lidské síly na bojišti.

    Zdroj: France24 (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

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