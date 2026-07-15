„Děkuji Juliji za její jasnou, vytrvalou a efektivní práci ve funkci premiérky i za všechny ty roky úspěšného působení v týmu Ukrajina,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti Telegram. „Nabídl jsem jí příležitost ujmout se nové významné role ve vztazích s důležitým partnerem. Očekávám, že společně s poslanci provedeme nezbytné změny v ukrajinské vládě.“
Média spekulují, že by se Svyrydenko mohla stát novou velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech amerických a nahradit tak Olhu Stefanišynu, kterou ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují kvůli aktivitám z doby před jejím jmenováním do funkce ve Washingtonu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)