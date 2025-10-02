natoaktual.cz

    Zelenskyj: Ukrajina sdílí znalosti o dronech s Dánskem

    2. října 2025  17:51
    Ukrajinská armáda sdílí s evropskými státy své zkušenosti z boje proti ruským bezpilotním letounům a vysílá do Dánska své vojáky na společná cvičení.  

    Ruský dronový útok na Kyjev (18.. května 2025) | foto: Defence_U

     „Naše armáda zahájila misi v Dánsku, aby předávala ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům,“ uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.

    Evropští ministři obrany se minulý týden dohodli na vytvoření tzv. „zdi proti dronům“ podél hranic s Ruskem a Ukrajinou, jejímž cílem je efektivnější detekce, sledování a zachycování bezpilotních letounů narušujících evropský vzdušný prostor. Připravenost a technologická úroveň Evropy však výrazně zaostávají za Ukrajinou i Ruskem, protože špičková dronová válka se stala charakteristickým znakem tohoto konfliktu.

    Dánsko v posledních dnech hlásilo výskyt dronů nad vojenskými objekty i letišti. Dánské tajné služby, přestože se vyhýbají přímému obvinění konkrétní země, upozorňují na vysoké riziko ruské špionáže a sabotáže. O pomoc a odborné znalosti se na Ukrajinu obrátilo také Polsko poté, co ruské drony narušily jeho vzdušný prostor.

    Zdroj: Military.com(USA)

    aam; natoaktual.cz

