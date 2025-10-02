„Naše armáda zahájila misi v Dánsku, aby předávala ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům,“ uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.
Evropští ministři obrany se minulý týden dohodli na vytvoření tzv. „zdi proti dronům“ podél hranic s Ruskem a Ukrajinou, jejímž cílem je efektivnější detekce, sledování a zachycování bezpilotních letounů narušujících evropský vzdušný prostor. Připravenost a technologická úroveň Evropy však výrazně zaostávají za Ukrajinou i Ruskem, protože špičková dronová válka se stala charakteristickým znakem tohoto konfliktu.
Dánsko v posledních dnech hlásilo výskyt dronů nad vojenskými objekty i letišti. Dánské tajné služby, přestože se vyhýbají přímému obvinění konkrétní země, upozorňují na vysoké riziko ruské špionáže a sabotáže. O pomoc a odborné znalosti se na Ukrajinu obrátilo také Polsko poté, co ruské drony narušily jeho vzdušný prostor.
Zdroj: Military.com(USA)