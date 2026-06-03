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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina zaútočila na Petrohrad během ruského ekonomického fóra

    3. června 2026  16:49
    Ukrajina v rozsáhlém nočním útoku zasáhla oblasti od pohraničí až po Moskvu, Petrohrad a Novgorod. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana sestřelila více než 350 ukrajinských dronů.  

    ilustrační foto | foto: @CinC_AFU

    Jen nad Leningradskou oblastí bylo zaznamenáno nejméně 60 dronů a podle místních úřadů několik lidí utrpělo zranění a vznikly škody na infrastruktuře.

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že útoky na vzdálené cíle přinesly pozitivní výsledky. Mezi zasaženými objekty byl petrohradský ropný terminál, který podle ukrajinské armády hraje významnou roli v ruském exportu paliv, dále vojenské cíle na základně Kronštadt a zařízení v Tambovské oblasti spojené s výrobou zbraní.

    Útok přišel v době zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, označovaného za ruskou obdobu Davosu. Podle ruských médií se ho účastní kolem 20 tisíc lidí ze více než stovky zemí a ruský prezident Vladimir Putin zde má vystoupit s hlavním projevem.

    V nedávných týdnech došlo k výraznému zintenzivnění leteckého bombardování mezi Ruskem a Ukrajinou. Při úterních útocích na Kyjev a Dnipro zahynulo podle ukrajinských úřadů nejméně 23 lidí. Generální tajemník OSN António Guterres tyto údery, při nichž Rusko nasadilo stovky dronů a desítky raket, důrazně odsoudil.

    Zdroj: CNN (USA)

    dkr; natoaktual.cz

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