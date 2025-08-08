Podle nepravdivé verze událostí měli být podplukovník Richard Carroll, plukovník Edward Blake a nejmenovaný agent MI6 na utajené operaci.
V některých případech je tento příběh doprovázen údajným snímkem zadržených mužů. Uživatelé sociálních sítí napříč Evropou vyzývají média, aby se celou záležitostí zabývala. Euroverify vystopoval původ tohoto tvrzení k několika okrajovým platformám, včetně dezinformační sítě Pravda – proruského francouzského kanálu na Telegramu. Dostupné informace naznačují, že jde o součást širší proruské a protizápadní propagandy.
Samotný tón příspěvku o údajném zajetí britských důstojníků je velmi naléhavý. Například se v něm tvrdí: „Britové byli přistiženi při činu a důsledky pro Británii a NATO jako celek jsou nyní extrémně vážné.“
Britská vláda se k celé záležitosti dosud oficiálně nevyjádřila a zprávu nepřevzala žádná důvěryhodná média. Neexistuje tedy žádný důkaz podporující prokremelský narativ, že by se NATO aktivně zapojovalo do války na Ukrajině.
Zdroj: Euronews(Francie)