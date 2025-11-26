Tento plán však rozdělil západní státy, zatímco část koalice ochotných, včetně Švédska, Dánska či Austrálie, je tomuto plánu otevřená, jiné země, jako Polsko a Itálie nasazení odmítají.
Návrh je také přímo v rozporu s 28bodovým mírovým plánem, který v tajnosti zpracovali američtí a ruští představitelé. „Ukrajina už zažila řadu příslibů, které byly rozmetány postupnými ruskými agresemi. A skutečně neprůstřelné záruky jsou nezbytné,“ uvedl Macron během jednání koalice ochotných.
K jednání koalice ochotných došlo jen několik hodin poté, co Ukrajina oznámila, že její bilaterální rozhovory s Američany přinesly společné porozumění klíčovým bodům rusko-amerického návrhu mírové dohody.
Sporné body však zůstávají otevřené pro osobní setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Jsem připraven setkat se s prezidentem Trumpem. Máme stále některé citlivé body k projednání a myslíme si, že přítomnost evropských lídrů by mohla být užitečná,“ uvedl Zelenskyj a naznačil možnost společné cesty do Washingtonu.
Evropští lídři požadují plné zapojení ve všech oblastech spadajících do jejich pravomocí. „Usilujeme o příměří co nejdříve, o spravedlivý a trvalý mír pro Ukrajinu a bezpečnost pro Evropu. Jakýkoli plán, který se dotýká evropských zájmů a suverenity, vyžaduje souhlas Evropy,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz. Kreml preferuje původní podobu 28bodového dokumentu.
Zdroj: Euronews (Francie)