Zdroj obeznámený se záležitostí však agentuře Reuters řekl, že tento harmonogram považuje za nereálný. Financial Times s odkazem na ukrajinské a evropské činitele napsal, že Kyjev začal plánovat volby souběžně s referendem o možné mírové dohodě s Ruskem. Datum avizovaného oznámení připadá na čtvrté výročí zahájení plnohodnotné ruské invaze.
Podle zdroje není možné volby a referendum spustit bez dohody o podmínkách míru s Ruskem. Kyjev chce mít před uzavřením dohody zajištěné bezpečnostní záruky od Spojených států amerických a západních spojenců a během volební kampaně by bylo nutné příměří. „Rusové s dohodou nesouhlasí a nepodnikají kroky k ukončení války, tak jak by mohly být podniknuty kroky k uspořádání voleb?“ uvedl zdroj.
Uspořádání voleb co nejdříve je součástí dvacetibodového mírového rámce, na němž pracují ukrajinští a američtí vyjednavači. Jednání v Abú Zabí nevyřešila spory o Donbas a Rusko pokračuje v útocích, často zaměřených na energetickou infrastrukturu. USA a Ukrajina dříve hovořily o květnovém termínu, několik zdrojů však uvedlo, že je nereálný kvůli chybějící dohodě i složité logistice.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)