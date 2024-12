„Naši partneři by měli pečlivě sepsat, jaké vojenské prostředky použijí k obraně Ukrajiny, pokud Rusko znovu zaútočí,“ zdůraznil Melnyk. Poukázal na potřebu závazných dohod namísto politických slibů, jako bylo Budapešťské memorandum. Ukrajina se v něm v roce 1994 vzdala svých jaderných zbraní výměnou za sliby uznání hranic a zajištění bezpečnosti, a to jak ze strany spojenců, tak Ruska.

Melnyk navrhl, že bezpečnostní záruky by mohly mít podobu bilaterálních nebo multilaterálních dohod se státy EU a NATO a mohly by být zahrnuty do širší mírové smlouvy s Ruskem. Ukrajinské aspirace na členství v NATO však nadále narážejí na odpor některých členů aliance, včetně Německa, Slovenska a Maďarska, a také na zdrženlivost Spojených států amerických.

Zdroj: Kyiv Independent (Ukrajina)