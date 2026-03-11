natoaktual.cz

    Ukrajina zasáhla v Brjansku klíčovou ruskou vojenskou továrnu

    11. března 2026  15:59
    Ukrajina raketovým útokem zasáhla klíčovou vojenskou továrnu v západoruském městě Brjansk.  

    ilustrační foto | foto: @noelreports

    Rusko od zahájení své rozsáhlé invaze v roce 2022 téměř denně ostřeluje Ukrajinu drony a raketami, což Kyjev přimělo k odvetným úderům na ruskou infrastrukturu, včetně energetických zařízení.

    „Naši vojáci zaútočili na jednu z klíčových ruských vojenských továren v Brjansku. Tato továrna vyráběla elektroniku a komponenty pro ruské rakety. Právě ty, které útočí na naše města,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na videu zveřejněném na sociálních sítích ukrajinským generálním štábem, které má útok zachycovat, je vidět budova otřásaná několika explozemi, zatímco z místa stoupají oblaka černého kouře.

    Podle ukrajinské armády byly při útoku použity britské řízené střely Storm Shadow. Už v prosinci Kyjev uvedl, že tyto střely nasadil také při útoku na ruskou ropnou rafinerii v Rostovské oblasti, která se podle něj přímo podílela na zásobování ruských ozbrojených sil.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    aam; natoaktual.cz

