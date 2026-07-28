Zástupce tajemníka ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Davyd Aloian uvedl, že cílem je mít plně funkční prototyp k dispozici již v první polovině příštího roku. Projekt byl oficiálně zahájen na nedávném summitu v Paříži za účasti deseti evropských zemí a předních zbrojařských firem. Sestavený systém má představovat cenově dostupnější alternativu k americkému systému Patriot, na kterém je Kyjev v současnosti kriticky závislý.
Nový protiraketový deštník bude fungovat na principu otevřené architektury s vyměnitelnými komponenty. Ukrajinská strana je připravena poskytnout pro projekt Freyja samotné odpalovací zařízení a zachytnou střelu, přičemž od evropských spojenců očekává dodávky moderních radarů, senzorů a řídicí elektroniky. Do vývoje se zapojují významné evropské zbrojovky jako Eurosam, Leonardo, Thales, Saab či německý Hensoldt, přičemž hlavním průmyslovým partnerem se stala ukrajinská společnost Fire Point.
Podle Davyda Aloiana se zvažuje vznik zvláštního orgánu nebo fondu, který by koordinoval příspěvky jednotlivých partnerů a zajistil stabilní financování projektu. Přímé zapojení zbrojařských firem vedle vlád má podle něj omezit byrokracii a urychlit vývoj systému. Ukrajina zároveň prosazuje, aby spolupráce měla především praktický charakter.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)