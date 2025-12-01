natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    1. prosince 2025  13:44
    Pravděpodobný nový zvláštní velvyslanec pro Ukrajinu amerického prezidenta Donalda Trumpa Daniel Patrick Driscoll se chystá na druhou návštěvu Kyjeva, kde bude vyjednávat o kontroverzním mírovém plánu.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    „V naději na dokončení tohoto mírového plánu jsem pověřil svého zvláštního vyslance Steva Witkoffa, aby se setkal s prezidentem Putinem v Moskvě, a zároveň ministr armády Dan Driscoll povede jednání s Ukrajinci. Budu informován o veškerém dosaženém pokroku,“ oznámil Trump.

    Podle ukrajinských analytiků Driscoll působí jako vykonavatel jasných rozkazů, tvrdý vyjednavač neznalý historického kontextu ukrajinsko-ruských vztahů, ale zároveň člověk, který by mohl dát mírovým rozhovorům nový impuls.

    „Driscoll působí jako člověk bez zvláštních sympatií k Ukrajině, který je navíc odhodlán tlačit Ukrajince k rozhodnutím požadovaným jeho vedením,“ popsal Ivan Us z ukrajinského Národního institutu strategických studií.

    „Driscoll je jen další zvláštní vyslanec, další osoba s velmi nejasnými pravomocemi, která řeší otázky moc toxické pro Trumpa,“ uvedl Oleksandr Krajev z nezávislého ukrajinského think tanku Prism UA.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    asš; natoaktual.cz

