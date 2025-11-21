natoaktual.cz

    Americká delegace zamířila do Kyjeva. Obavy z mírového plánu rostou

    21. listopadu 2025  10:36
    Delegace amerických ozbrojených sil vedená náměstkem ministra obrany pro pozemní síly Danem Driscollem je na návštěvě v Kyjevě.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    S ukrajinským vedením má projednat situaci na bojišti i možnosti ukončení války. Mezitím se objevily zprávy o tom, že Spojené státy americké spolu s Ruskem tajně připravovaly nový návrh mírové dohody pro ukončení války.

    Návrh prý podle všeho stále vyžaduje významné ústupky od Ukrajiny, včetně vzdání se určité části území a výrazného omezení ozbrojených sil. Plán má 28 bodů a měl údajně vzniknout při setkání amerického zvláštního velvyslance Steva Witkoffa s jeho ruským protějškem Kirillem Dmitrijevem v Miami na Floridě.

    Moskva existenci této nové dohody nepotvrzuje, ale ani nevyvrací. Nový návrh pravděpodobně vznikal bez účasti Evropské unie a samotné Ukrajiny. Představitelé EU proto neustále zdůrazňují, že bez souhlasu Ukrajiny a evropských spojenců je jakýkoli návrh nepřijatelný. Jednání americké vojenské delegace na Ukrajině by se měla zaměřit hlavně na vojenskou situaci na bojišti a dále na možné plány příměří.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    ass; natoaktual.cz

