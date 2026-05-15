Návrh zákona předložený demokratem Gregorym Meeksem počítá s více než miliardou dolarů přímé pomoci Ukrajině, dalšími půjčkami až za osm miliard dolarů a novými sankcemi proti Rusku. Součástí návrhu je také podpora obnovy Ukrajiny a potvrzení podpory Severoatlantické aliance.
Pomoc Ukrajině po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu výrazně zpomalila a část republikánského vedení je vůči další podpoře zdrženlivější. Budoucnost návrhu v Senátu zůstává nejistá, protože republikánští lídři čekají na stanovisko prezidenta Trumpa.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)