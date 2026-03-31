natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj: Rusko před útokem Íránu sledovalo americkou základnu

    31. března 2026  9:42
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko pořídilo satelitní snímky americké letecké základny v Saúdské Arábii krátce před íránským útokem na ni.  

    ilustrační foto. | foto: @fab_hinz

    Podle něj Moskva sdílí zpravodajské informace s Teheránem, aby pomohla zaměřovat americké síly na Blízkém východě.

    „Myslím si, že je v zájmu Ruska pomáhat Íráncům. A nemyslím si — já vím — že sdílejí informace. Pomáhají Íráncům? Samozřejmě. Kolik procent? Sto procent,“ komentoval Zelenskyj.

    Zelenskyj se odvolal na informace ukrajinských zpravodajských služeb, podle nichž ruské satelity snímkovaly základnu ve třech dnech před útokem. Írán následně zasáhl objekt, kde působí americké i saúdské jednotky, a zranil několik amerických vojáků. „Víme, že pokud pořídí snímky jednou, připravují se. Pokud snímky pořídí podruhé, je to jako simulace. Potřetí to znamená, že během jednoho nebo dvou dnů zaútočí,“ řekl.

    Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov sdílení zpravodajských informací popřel, připustil však dodávky vojenského vybavení Íránu. Zelenskyj zároveň varoval, že konflikt na Blízkém východě by mohl ohrozit dodávky amerických zbraní na Ukrajinu, což by podle něj byla chyba.

    Zdroj: NBC (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media