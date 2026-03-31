Podle něj Moskva sdílí zpravodajské informace s Teheránem, aby pomohla zaměřovat americké síly na Blízkém východě.
„Myslím si, že je v zájmu Ruska pomáhat Íráncům. A nemyslím si — já vím — že sdílejí informace. Pomáhají Íráncům? Samozřejmě. Kolik procent? Sto procent,“ komentoval Zelenskyj.
Zelenskyj se odvolal na informace ukrajinských zpravodajských služeb, podle nichž ruské satelity snímkovaly základnu ve třech dnech před útokem. Írán následně zasáhl objekt, kde působí americké i saúdské jednotky, a zranil několik amerických vojáků. „Víme, že pokud pořídí snímky jednou, připravují se. Pokud snímky pořídí podruhé, je to jako simulace. Potřetí to znamená, že během jednoho nebo dvou dnů zaútočí,“ řekl.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov sdílení zpravodajských informací popřel, připustil však dodávky vojenského vybavení Íránu. Zelenskyj zároveň varoval, že konflikt na Blízkém východě by mohl ohrozit dodávky amerických zbraní na Ukrajinu, což by podle něj byla chyba.
Zdroj: NBC (USA)