Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj překvapivě přicestoval do Damašku. Jde o jeho první oficiální návštěvu Sýrie po pádu proruského režimu Bašára Asada.
Ukrajina a Sýrie se během jednání v Damašku zavázaly k užší bezpečnostní spolupráci. Kyjev se totiž v době pokračující ruské invaze i války s Íránem snaží prohlubovat bezpečnostní vazby napříč Blízkým východem.
Návštěva navázala na Zelenského cestu do Turecka i na jeho minulý týdenní okruh po zemích Perského zálivu. Právě tam se na pozadí války s Íránem snažil vyjednat bezpečnostní dohody a nabídnout ukrajinské zkušenosti s drony výměnou za rakety protivzdušné obrany.
Na rozdíl od států Perského zálivu, které Zelenskyj minulý týden navštívil, však Sýrie podle dostupných informací nedisponuje moderními systémy protivzdušné obrany, které by mohly být pro Kyjev zajímavé.
Stejně jako další země v regionu ani ona zatím nedokáže účinně čelit íránským dronům a raketám. Má ale něco, co ostatní státy v oblasti nemají — aktivní ruské vojenské základny. Kreml byl přitom klíčovým spojencem Asadova režimu a bývalý syrský diktátor nyní žije v exilu v Moskvě.
Zdroj: Euronews (Francie)