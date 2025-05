Začátkem roku 2024 se Jenkins připojil k ukrajinské Mezinárodní legii územní obrany, která od počátku války přilákala přibližně 20 000 bojovníků z 50 zemí.

V prosinci byl Jenkins zajat ruskými silami na okupovaném území východní Ukrajiny a obviněn z působení jako „žoldnéř“. 16. května byl odsouzen ruským soudem k 13 letům vězení s nejvyšší ostrahou.

Právní postavení cizinců, kteří se dobrovolně účastní ozbrojeného konfliktu, může být podle mezinárodního práva složité. Ruské úřady označují všechny zahraniční bojovníky na straně Ukrajiny za „žoldnéře“. Tento termín používají k tomu, aby těmto osobám odepřely status válečných zajatců, a s ním i ochranu, kterou mezinárodní humanitární právo zaručuje zákonným bojovníkům.

Mnoho cizinců, kteří vstoupili do Mezinárodní legie, byli zařazeni do struktur ukrajinských ozbrojených sil a pobírali stejný plat jako ukrajinští vojáci stejné hodnosti.

Jakmile byli oficiálně začleněni do ukrajinské armády, přestali spadat do definice žoldnéře – bez ohledu na jejich původní motivaci. Tito zahraniční bojovníci by proto měli mít nárok na plnou ochranu, kterou ukrajinským vojákům zaručují Ženevské úmluvy.

Zdroj: The Conversation (Austrálie)