    Ukrajina hlásí zastavení ruského postupu u Pokrovska

    4. listopadu 2025  17:43
    Ukrajinské síly oznámily, že zastavily další pokus ruských jednotek postoupit severně od Pokrovska v Doněcké oblasti. Město, které je důležitým logistickým uzlem, je částečně obklíčené a v posledních týdnech čelí intenzivním bojům.  

    Ukrajinský Pokrovsk (červenec 2025) | foto: @Defence_U

    Podle sedmého rychlého útočného sboru ukrajinských výsadkových sil se podařilo zablokovat snahu přerušit zásobovací trasu mezi Pokrovskem a Rodynským, přičemž ukrajinské jednotky podle vyjádření zneškodnily devatenáct ruských vojáků. Situace v sousedním Myrnohradu, důležitém pro obranu severního křídla, je podle armády „napjatá, ale ne kritická“.

    Současně veřejné zdroje, včetně mapového projektu DeepState, upozorňují na pokračující ruský tlak uvnitř města i na jeho jižním okraji. Ruské jednotky podle těchto informací postupují pomalu, obsazují komunikace a snaží se omezit ukrajinské zásobování.

    Moskva se podle informací snaží pomalým utažením sevření oslabit obranu města. Ukrajina mezitím pokračuje v odrážení útoků i na dalších úsecích fronty, včetně opakovaných ruských dronových a raketových úderů.

    Podle ukrajinských zdrojů zůstává mnoho sektorů linie nadále vysoce aktivních. Ukrajinská armáda uvádí, že jen za jeden den zničila přes stovku ruských dronů a čelila raketovým útokům na více než desítku lokalit. Souběžně pokračují i ztráty na civilním obyvatelstvu napříč několika oblastmi, které jsou terčem ruských úderů.

    Zdroj: Kyiv Independent(Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

