Podle sedmého rychlého útočného sboru ukrajinských výsadkových sil se podařilo zablokovat snahu přerušit zásobovací trasu mezi Pokrovskem a Rodynským, přičemž ukrajinské jednotky podle vyjádření zneškodnily devatenáct ruských vojáků. Situace v sousedním Myrnohradu, důležitém pro obranu severního křídla, je podle armády „napjatá, ale ne kritická“.
Současně veřejné zdroje, včetně mapového projektu DeepState, upozorňují na pokračující ruský tlak uvnitř města i na jeho jižním okraji. Ruské jednotky podle těchto informací postupují pomalu, obsazují komunikace a snaží se omezit ukrajinské zásobování.
Moskva se podle informací snaží pomalým utažením sevření oslabit obranu města. Ukrajina mezitím pokračuje v odrážení útoků i na dalších úsecích fronty, včetně opakovaných ruských dronových a raketových úderů.
Podle ukrajinských zdrojů zůstává mnoho sektorů linie nadále vysoce aktivních. Ukrajinská armáda uvádí, že jen za jeden den zničila přes stovku ruských dronů a čelila raketovým útokům na více než desítku lokalit. Souběžně pokračují i ztráty na civilním obyvatelstvu napříč několika oblastmi, které jsou terčem ruských úderů.
Zdroj: Kyiv Independent(Ukrajina)