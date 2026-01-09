Ukrajina požaduje rozhodnou reakci na bezohledné činy Ruska. „O podrobnostech tohoto nebezpečného útoku informujeme Spojené státy, evropské partnery i všechny dotčené země a mezinárodní organizace diplomatickou cestou,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Šéf ukrajinské diplomacie zároveň označil za absurdní snahy Moskvy ospravedlnit útok tvrzením o údajném útoku na Putinovu rezidenci. „K ničemu takovému nikdy nedošlo. Jde o další důkaz, že Moskva nepotřebuje žádné skutečné důvody k teroru a vedení války,“ dodal Sybiha.
Zdroj: Ukrainian National News (Ukrajina)