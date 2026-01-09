natoaktual.cz

    9. ledna 2026
    Ukrajina svolává naléhavé zasedání Rady bezpečnosti OSN a Rady Ukrajina–NATO v reakci na ruská prohlášení o použití rakety Orešnik na území Lvovské oblasti. Útok v blízkosti hranic Evropské unie a Severoatlantické aliance podle Kyjeva představuje vážnou bezpečnostní hrozbu.  

    ilustrační snímek | foto: Defence_U

    Ukrajina požaduje rozhodnou reakci na bezohledné činy Ruska. „O podrobnostech tohoto nebezpečného útoku informujeme Spojené státy, evropské partnery i všechny dotčené země a mezinárodní organizace diplomatickou cestou,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

    Šéf ukrajinské diplomacie zároveň označil za absurdní snahy Moskvy ospravedlnit útok tvrzením o údajném útoku na Putinovu rezidenci. „K ničemu takovému nikdy nedošlo. Jde o další důkaz, že Moskva nepotřebuje žádné skutečné důvody k teroru a vedení války,“ dodal Sybiha.

    Zdroj: Ukrainian National News (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

