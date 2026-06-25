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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Při ruském útoku zahynuli dva pracovníci norské odminovací organizace

    25. června 2026  13:57
    Při útoku v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny přišli o život dva humanitární pracovníci. Ruský úder zasáhl oblast Vysokopillia a kromě dvou obětí si vyžádal také několik zraněných.  

    Ukrajinští vojáci vztyčují vlajku v osvobozené osadě Vysokopillia v oblasti Chersonu | foto: @ng_ukraine

    Norská lidová pomoc (NPA), humanitární organizace sídlící v Oslo, pro kterou oběti pracovaly, vyjádřila hlubokou soustrast rodinám a uvedla, že její okamžitou prioritou je nyní podpora zraněných kolegů přímo na místě.

    Norská charitativní organizace se na ukrajinském území dlouhodobě věnuje odminovacím aktivitám. Od roku 2023 má v zemi více než 450 zaměstnanců, kteří působí v Chersonské, Mykolajivské a Sumské oblasti. Organizace v zemi využívá 38 manuálních odminovacích týmů a 20 speciálně vycvičených psů s psovody k vyhledávání min, přičemž terčem útoku se stala jedna z jejích jižních operačních zón.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    maj; natoaktual.cz

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