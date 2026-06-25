Norská lidová pomoc (NPA), humanitární organizace sídlící v Oslo, pro kterou oběti pracovaly, vyjádřila hlubokou soustrast rodinám a uvedla, že její okamžitou prioritou je nyní podpora zraněných kolegů přímo na místě.
Norská charitativní organizace se na ukrajinském území dlouhodobě věnuje odminovacím aktivitám. Od roku 2023 má v zemi více než 450 zaměstnanců, kteří působí v Chersonské, Mykolajivské a Sumské oblasti. Organizace v zemi využívá 38 manuálních odminovacích týmů a 20 speciálně vycvičených psů s psovody k vyhledávání min, přičemž terčem útoku se stala jedna z jejích jižních operačních zón.
Zdroj: Euronews (Francie)