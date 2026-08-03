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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina: Rusko může použít ukořistěné drony k provokaci NATO

    3. srpna 2026  16:42
    Rusko podle ukrajinských představitelů shromažďuje zřícené a ukořistěné ukrajinské drony dlouhého doletu, opravuje je a může je připravovat k provokačním operacím namířeným proti státům Severoatlantické aliance.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Poradce ukrajinského prezidenta pro obranné technologie Serhij Beškrestnov zveřejnil záběry bezpilotního letounu pod ruskou kontrolou a zdůraznil nutnost informovat mezinárodní společenství. Před možnými operacemi pod falešnou vlajkou, jejichž cílem by bylo narušit alianční jednotu a vyvolat napětí mezi spojenci, již dříve varovalo i Polsko.

    Varování přichází v době opakovaných incidentů ve vzdušném prostoru na východním křídle NATO. Polské úřady aktuálně vyšetřují případ ruské střely s plochou dráhou letu Kh-101, která během masivního útoku na Ukrajinu pronikla desítky kilometrů do polského vnitrozemí. Podobným incidentům čelí i další státy jako Rumunsko nebo Lotyšsko. Rizika se však dotýkají i sousedního Moldavska, kde nedávno havaroval dron s ukrajinskými nápisy, což vyvolalo otázky, zda šlo o stroj odkloněný elektronickým bojem, nebo o ukořistěný dron znovu nasazený Ruskem.

    Bezpečnostní rizika a hybridní hrozby spojené s válkou mají i výrazné politické dopady. V Lotyšsku vedla kritika reakce úřadů na přelety dronů až k pádu vládní koalice a demisi premiérky. Evropští představitelé zároveň upozorňují, že Moskva stále častěji kombinuje konvenční vojenské operace s hybridními taktikami a testuje reakční dobu i obranyschopnost aliančních sil, zejména v oblastech Baltu a Černého moře.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    maj; natoaktual.cz

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