Poradce ukrajinského prezidenta pro obranné technologie Serhij Beškrestnov zveřejnil záběry bezpilotního letounu pod ruskou kontrolou a zdůraznil nutnost informovat mezinárodní společenství. Před možnými operacemi pod falešnou vlajkou, jejichž cílem by bylo narušit alianční jednotu a vyvolat napětí mezi spojenci, již dříve varovalo i Polsko.
Varování přichází v době opakovaných incidentů ve vzdušném prostoru na východním křídle NATO. Polské úřady aktuálně vyšetřují případ ruské střely s plochou dráhou letu Kh-101, která během masivního útoku na Ukrajinu pronikla desítky kilometrů do polského vnitrozemí. Podobným incidentům čelí i další státy jako Rumunsko nebo Lotyšsko. Rizika se však dotýkají i sousedního Moldavska, kde nedávno havaroval dron s ukrajinskými nápisy, což vyvolalo otázky, zda šlo o stroj odkloněný elektronickým bojem, nebo o ukořistěný dron znovu nasazený Ruskem.
Bezpečnostní rizika a hybridní hrozby spojené s válkou mají i výrazné politické dopady. V Lotyšsku vedla kritika reakce úřadů na přelety dronů až k pádu vládní koalice a demisi premiérky. Evropští představitelé zároveň upozorňují, že Moskva stále častěji kombinuje konvenční vojenské operace s hybridními taktikami a testuje reakční dobu i obranyschopnost aliančních sil, zejména v oblastech Baltu a Černého moře.
Zdroj: TVP World (Polsko)