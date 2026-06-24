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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina hlásí zničení důležitého mostu na Krymu

    24. června 2026  20:07
    Ukrajinské speciální síly oznámily zničení železničního mostu přes Severokrymský kanál na Ruskem okupovaném Krymu. Podle ukrajinské armády šlo o strategickou logistickou tepnu využívanou k přepravě vojenského materiálu a dalšího nákladu mezi Krymem a ruským územím přes Kerčský průliv.  

    Ukrajina v noci z 5. na 6. října 2025 zasáhla ropný terminál ve Feodosii na Ruskem okupovaném Krymu | foto: @noelreports

    Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov uvedl, že Kyjev pokračuje v izolaci Krymu pomocí dronových útoků. Kyjev se podle Fedorova zaměřuje také na energetickou infrastrukturu a ropné rafinerie na poloostrově i v Rusku.

    Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na ukrajinské útoky prohlásil, že jejich cílem je destabilizovat ruskou společnost a vyvolat nejistotu ohledně schopnosti ozbrojených sil chránit zemi. Ruská vláda zároveň zvažuje omezení vývozu motorové nafty a další opatření na podporu domácího trhu s pohonnými hmotami.

    Současně Rusko zaútočilo balistickou raketou s kazetovou municí na ukrajinské město Kryvyj Rih, rodiště ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle ukrajinských úřadů si útok vyžádal tři oběti a více než dvacet zraněných.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

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