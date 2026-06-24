Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov uvedl, že Kyjev pokračuje v izolaci Krymu pomocí dronových útoků. Kyjev se podle Fedorova zaměřuje také na energetickou infrastrukturu a ropné rafinerie na poloostrově i v Rusku.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na ukrajinské útoky prohlásil, že jejich cílem je destabilizovat ruskou společnost a vyvolat nejistotu ohledně schopnosti ozbrojených sil chránit zemi. Ruská vláda zároveň zvažuje omezení vývozu motorové nafty a další opatření na podporu domácího trhu s pohonnými hmotami.
Současně Rusko zaútočilo balistickou raketou s kazetovou municí na ukrajinské město Kryvyj Rih, rodiště ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle ukrajinských úřadů si útok vyžádal tři oběti a více než dvacet zraněných.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)