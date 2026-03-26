„V současnosti platí za většinu zbraní jen hrstka zemí a Velká Británie je jediným dalším přispěvatelem, který se k nim nedávno připojil,“ uvedla ukrajinská velvyslankyně při NATO Aljona Getmančuková. Dodala, že pro Ukrajinu je stále obtížnější obracet se opakovaně na stejné státy.
Tato neochota dál prohlubuje rostoucí finanční potíže Ukrajiny, protože ruská invaze trvá už pátým rokem a mírová jednání se zastavila. Maďarsko navíc samostatně blokuje uvolnění klíčové půjčky Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a politické spory v ukrajinském parlamentu hrozí zpožděním vyplacení pomoci od Mezinárodního měnového fondu.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)