Společnost Fire Point, která vyrábí ukrajinskou střelu s plochou dráhou letu Flamingo, jedná s evropskými firmami o zahájení výroby nového systému protivzdušné obrany už v příštím roce. Nový systém by měl představovat levnější alternativu k systému Patriot, který je stále hůře dostupný.
V době, kdy se vlády snaží posílit ochranu svého vzdušného prostoru a války na Ukrajině i v Íránu zvyšují globální nestabilitu, uvedl spoluzakladatel a hlavní konstruktér společnosti Fire Point Denys Štilierman, že cílem je snížit náklady na zachycení balistické střely pod jeden milion dolarů.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)