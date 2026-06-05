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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina vyzývá k dialogu s Polskem kvůli názvu vojenské jednotky

    5. června 2026  22:46
    Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval k dialogu s Polskem poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj přejmenoval jednotku speciálních sil na počest Ukrajinské povstalecké armády (UPA).  

    Ofenziva ukrajinské armády | foto: ZSU

    Tento krok vyvolal v Polsku silnou kritiku, protože UPA je zde spojována s volyňskými masakry, při nichž během druhé světové války zahynuly desítky tisíc polských civilistů. Sybiha uvedl, že název zvolila samotná armáda a že rozhodnutí nemělo žádný protipolský záměr. „Napětí mezi Ukrajinou a Polskem neprospívá ani Ukrajincům, ani Polákům,“ napsal.

    Šéf ukrajinské diplomacie zdůraznil, že UPA je na Ukrajině vnímána především jako symbol boje za nezávislost a odporu proti sovětské nadvládě. Zároveň připomněl pokrok dosažený v posledních letech při řešení historických sporů mezi oběma zeměmi, včetně obnovení exhumací obětí volyňských masakrů na ukrajinském území. „Musíme snížit emocionální napětí, ponechat naši společnou historii odbornému posouzení historiků a společně se soustředit na to, co je nejdůležitější: čelit společnému nepříteli, posilovat naši evropskou bezpečnost a bránit svobodnou budoucnost našich národů,“ prohlásil Sybiha.

    Polský prezident Karol Nawrocki označil oslavu UPA za důkaz, že Ukrajina není připravena stát se součástí evropské rodiny, a zahájil proces odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání prezidentu Zelenskému, které obdržel v roce 2023. Zatímco část polské vládní koalice tento krok podporuje, jiní politici preferují diplomatické řešení sporu, přestože samotné rozhodnutí o pojmenování jednotky kritizují.

    Zdroj: Notes from Poland (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

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