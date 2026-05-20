natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nejvyšší vojenský představitel EU: Ukrajina je naše priorita číslo jedna

    20. května 2026  16:51
    Evropská unie dál označuje podporu Ukrajiny za svou hlavní bezpečnostní prioritu.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    V rozhovoru pro Euronews to řekl předseda Vojenského výboru EU generál Seán Clancy. Podle něj válka na Ukrajině zásadně změnila evropský pohled na obranu a bezpečnost.

    Clancy zároveň zdůraznil, že Evropská unie se nechce stát vojenskou aliancí typu NATO, ale chce posílit koordinaci obrany, společné mise a podporu členských států. Připomněl také, že evropská výcviková mise už pomohla vycvičit více než 93 tisíc ukrajinských vojáků. Podle něj všech 27 členských států dál podporuje budoucnost ukrajinských ozbrojených sil a pomoc bude pokračovat i v dalších letech.

    Evropské vojenské špičky se tento týden sešly v Bruselu u příležitosti 25 let existence Vojenského výboru EU.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media