V rozhovoru pro Euronews to řekl předseda Vojenského výboru EU generál Seán Clancy. Podle něj válka na Ukrajině zásadně změnila evropský pohled na obranu a bezpečnost.
Clancy zároveň zdůraznil, že Evropská unie se nechce stát vojenskou aliancí typu NATO, ale chce posílit koordinaci obrany, společné mise a podporu členských států. Připomněl také, že evropská výcviková mise už pomohla vycvičit více než 93 tisíc ukrajinských vojáků. Podle něj všech 27 členských států dál podporuje budoucnost ukrajinských ozbrojených sil a pomoc bude pokračovat i v dalších letech.
Evropské vojenské špičky se tento týden sešly v Bruselu u příležitosti 25 let existence Vojenského výboru EU.
