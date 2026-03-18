Ve svém projevu před desítkami britských poslanců v Londýně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v regionu již působí 201 ukrajinských expertů na boj proti dronům a dalších 34 je připraveno k nasazení.
„Jsou to vojenští odborníci, lidé, kteří vědí, jak pomoci a jak se bránit proti dronům Šáhed,“ řekl Zelenskyj s odkazem na íránské „kamikadze“ drony, které Rusko používá ve válce proti Ukrajině od roku 2022. „Naše týmy už jsou ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Saúdské Arábii a míří do Kuvajtu,“ dodal ukrajinský prezident.
„Spolupracujeme i s několika dalšími zeměmi. Dohody už byly uzavřeny. Nechceme, aby teror íránského režimu vůči jeho sousedům uspěl,“ uvedl. „Režimy v Rusku a Íránu jsou stejně nenávistné, a proto používají i stejné zbraně. A my chceme, aby režimy postavené na nenávisti nikdy v ničem nezvítězily,“ dodal.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)