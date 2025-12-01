Ukrajinci pod vedením aliančních instruktorů trénují taktiku pohybu, střelby, čištění zákopů i práci s drony, než se vrátí zpět na frontu.
Tábor zřídily norské ozbrojené síly v rámci operace Legio, jejímž cílem je společně cvičit, vybavovat a financovat ukrajinské ozbrojené síly. Na operaci se podílejí Dánsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Norsko, Švédsko a Polsko. Jomsborg v současné době prochází výrazným rozšířením, což mu umožní dramaticky zvýšit počet vojáků, kteří zde budou procházet výcvikem.
„Oni jsou ti, kteří teď vedou válku, ne my. Nabízíme své odborné schopnosti a děláme maximum pro zlepšení dovedností vojáků, aby to nakonec vedlo – doufejme – k vítězství Ukrajiny,“ uvedl norský zástupce velitele tábora Jomsborg.
Zdroj: NATO