    Ukrajinské jednotky cvičí v norském výcvikovém táboře v Polsku

    1. prosince 2025  14:45
    Hluboko v lesích jihovýchodního Polska procházejí ukrajinské jednotky intenzivním výcvikem v norském táboře Jomsborg.  

    Ilustrační foto. | foto: ZSU

    Ukrajinci pod vedením aliančních instruktorů trénují taktiku pohybu, střelby, čištění zákopů i práci s drony, než se vrátí zpět na frontu.

    Tábor zřídily norské ozbrojené síly v rámci operace Legio, jejímž cílem je společně cvičit, vybavovat a financovat ukrajinské ozbrojené síly. Na operaci se podílejí Dánsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Norsko, Švédsko a Polsko. Jomsborg v současné době prochází výrazným rozšířením, což mu umožní dramaticky zvýšit počet vojáků, kteří zde budou procházet výcvikem.

    „Oni jsou ti, kteří teď vedou válku, ne my. Nabízíme své odborné schopnosti a děláme maximum pro zlepšení dovedností vojáků, aby to nakonec vedlo – doufejme – k vítězství Ukrajiny,“ uvedl norský zástupce velitele tábora Jomsborg.

    Zdroj: NATO

    asš; natoaktual.cz

