Tím by došlo k přerušení tradice trvající od počátku ruské invaze, kdy se Ukrajina účastnila všech vrcholných jednání NATO. Důvodem má být snaha vyhnout se případnému konfliktu se Spojenými státy americkými a zejména s prezidentem Donaldem Trumpem, který je silně proti přijetí Ukrajiny do Aliance. Cílem summitu je ukázat vnitřní jednotu Aliance a přítomnost Ukrajiny by podle některých zdrojů blízkých Alianci mohla rozdělovat a vyvolat napětí.

Kyjev bude pravděpodobně pozván alespoň k neformálním doprovodným akcím, jako je večeře lídrů či veřejná fóra. V roce 2022 se Zelenskyj připojil online, na následující summity ve Vilniusu a Washingtonu dorazil osobně. Letos však Bílý dům podle zdrojů projevil neochotu vyčlenit Ukrajině celý bod programu. Generální tajemník NATO Mark Rutte nicméně vzkázal, že „agenda je stále v jednání“, přičemž pozvánky formálně rozesílá právě generální tajemník.

Zdroj: Euractiv (Belgie)