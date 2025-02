Oznámil to mluvčí ministerstva obrany Dmytro Lazutkin.

Tyto smlouvy, zaměřené na nábor vojáků, kteří nepodléhají mobilizaci, nabízejí řadu výhod, včetně ročního platu 24 000 USD, hypoték s 0% úrokem a bezplatného vysokoškolského vzdělání. Ukrajinské ministerstvo obrany také uvedlo, že vojáci, kteří dokončí jeden rok služby, získají možnost vycestovat do zahraničí. V současnosti mají všichni muži ve věku 18 až 60 let, s výjimkou několika zvláštních případů, zakázáno opustit zemi, dokud platí stanné právo.

Spojené státy a další spojenci v NATO dlouhodobě vyzývají Ukrajinu, aby snížila minimální věk pro odvod z 25 na 18 let, čímž by vyřešila nedostatek vojáků. V současnosti podléhají branné povinnosti muži ve věku 25 až 60 let. Zavedení zvláštních kontraktů tak lze vnímat jako kompromisní řešení – snahu přilákat mladé dobrovolníky, posílit armádní řady a zároveň se vyhnout plošnému rozšíření povinné mobilizace.

Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)