Ozbrojené síly zvažují novou taktiku tankových jednotek, změny v pořizovacích procesech i v organizační struktuře jednotek.
Ministr obrany Pete Hegseth vydal letos v červenci nařízení, podle nějž musí být každá četa do konce roku 2026 vybavena bezpilotními systémy. Podle náčelníka štábu generála Randy George se nelze spoléhat na velké projekty, jejichž vývoj trvá roky a jsou po nasazení často už zastaralé.
Podle Modern War Institute ve West Pointu jsou drony příčinou přibližně 70 % ruských ztrát na Ukrajině. Obě strany je neustále využívají k průzkumu, navádění dělostřelectva i přímým útokům. Průzkum ale představuje jen polovinu problému. Tyto drony také zásadně mění ekonomiku války.
Během operace Pavučina použila Ukrajina až 117 FPV dronů k útoku na pět ruských leteckých základen. Zasáhla 41 letadel, včetně strategických bombardérů Tu-95 a Tu-22, a způsobila škody odhadované na 7 miliard dolarů. Na některých úsecích fronty způsobily podobné drony až 90 % ztrát ruských obrněných vozidel.
Využití dronů ve válce na Ukrajině přesvědčilo velení amerických ozbrojených sil k tvorbě vlastních kapacit na masovou výrobu dronů. Spojené státy americké plánují, že od roku 2026 budou vyrábět více než deset tisíc malých dronů měsíčně. Američané také zvažují využívání dronů k vedení počátečních útoků, zatímco tanky by poskytovaly palebnou podporu z bezpečnějších pozic. Dále se rozhodly pro založení nových jednotek, které staví drony do centra své bojové síly. Dochází tak k reorganizaci pěchotních praporů, kde se drony stanou pro vojáka samozřejmou součástí výstroje. Američtí vojáci si tyto dovednosti již osvojují.
Letos v srpnu armáda otevřela na základně Fort Rucker v Alabamě svůj první oficiální kurz dronů. Třítýdenní výcvik učí vojáky létat, stavět a opravovat drony v bojových podmínkách. „Doháníme zpoždění. Zaostali jsme za světem a toto je náš odvážný pokus ten náskok smazat,“ uvedla vedoucí kurzu kapitánka Rachel Martin.
Zdroj: Military.com (USA)