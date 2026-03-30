Dohoda navazuje na podobný pakt se Saúdskou Arábií, přičemž Kyjev očekává i uzavření dohody se Spojenými arabskými emiráty. Zelenskyj zdůraznil význam partnerství pro zajištění bezpečnosti. „Skutečná bezpečnost je založena na partnerství,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.
Součástí dohody je spolupráce na technologických projektech, společné investice a sdílení zkušeností v oblasti obrany proti raketám a bezpilotním prostředkům. Ukrajina zároveň nabízí své zkušenosti s drony státům Perského zálivu, které čelí útokům Íránu.
Dohoda přichází v době, kdy Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu. Při úderech dronů na několik měst zemřelo nejméně pět lidí a poškozena byla i přístavní infrastruktura v Oděse.
„Nemělo to vůbec žádný vojenský účel — byl to čistý teror proti běžnému civilnímu životu,“ řekl Zelenskyj.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)