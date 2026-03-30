    Ukrajina a Katar podepsaly obrannou dohodu, Zelenskyj navštívil Dauhá

    30. března 2026  16:14
    Ukrajina a Katar uzavřely dohodu o obranné spolupráci při neohlášené návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Dauhá.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    Dohoda navazuje na podobný pakt se Saúdskou Arábií, přičemž Kyjev očekává i uzavření dohody se Spojenými arabskými emiráty. Zelenskyj zdůraznil význam partnerství pro zajištění bezpečnosti. „Skutečná bezpečnost je založena na partnerství,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.

    Součástí dohody je spolupráce na technologických projektech, společné investice a sdílení zkušeností v oblasti obrany proti raketám a bezpilotním prostředkům. Ukrajina zároveň nabízí své zkušenosti s drony státům Perského zálivu, které čelí útokům Íránu.

    Dohoda přichází v době, kdy Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu. Při úderech dronů na několik měst zemřelo nejméně pět lidí a poškozena byla i přístavní infrastruktura v Oděse.

    „Nemělo to vůbec žádný vojenský účel — byl to čistý teror proti běžnému civilnímu životu,“ řekl Zelenskyj.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

