Podle Kallas musí mít Ukrajina pevné bezpečnostní záruky, nikoli sliby „na papíře“. „Nejsilnější bezpečnostní zárukou je silná ukrajinská armáda,“ dodala Kallas.
Zdůraznila, že je nyní na členech koalice ochotných, aby určily, čím jsou k bezpečnostním zárukám schopné přispět. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní spojence k ustanovení jasné architektury bezpečnostních záruk v následujících několika dnech.
Lídři klíčových zemí Evropské unie se sešli se Zelenským ve Washingtonu několik dní poté, co Trump hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně na Aljašce.
„Putin na Aljašce získal vše, co chtěl,“ kritizovala Kallas srdečné přijetí Putina, které podle ní posílilo ruskou neochotu přistoupit k mírové dohodě. „Zapomínáme, že Rusko doposud neudělalo jediný ústupek,“ upozornila.
Zelenskyj i evropští lídři jsou k ochotě Putina přistoupit k mírovým jednáním skeptičtí. Rusko se podle Zelenského stále vyhýbá nezbytnosti setkání obou hlav států.
Zdroj: BBC (Velká Británie)