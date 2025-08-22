natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Územní ústupky na Ukrajině jsou past, varuje šéfa unijní diplomacie Kallas

    22. srpna 2025  23:03
    V rozhovoru vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas zdůraznila, že jakékoli územní ústupky na Ukrajině jsou past Ruska. Donbas ani jiné regiony Ukrajiny nesmí být cenou za mír. Ukrajina hrdinně odmítá jakékoli územní ústupky, přestože americký prezident Donald Trump již zmínil, že mír by mohl být dosažen výměnou za předání území.  

    Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas, někdejší estonská premiérka | foto: EDA

    Podle Kallas musí mít Ukrajina pevné bezpečnostní záruky, nikoli sliby „na papíře“. „Nejsilnější bezpečnostní zárukou je silná ukrajinská armáda,“ dodala Kallas.

    Zdůraznila, že je nyní na členech koalice ochotných, aby určily, čím jsou k bezpečnostním zárukám schopné přispět. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní spojence k ustanovení jasné architektury bezpečnostních záruk v následujících několika dnech.

    Lídři klíčových zemí Evropské unie se sešli se Zelenským ve Washingtonu několik dní poté, co Trump hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně na Aljašce.

    „Putin na Aljašce získal vše, co chtěl,“ kritizovala Kallas srdečné přijetí Putina, které podle ní posílilo ruskou neochotu přistoupit k mírové dohodě. „Zapomínáme, že Rusko doposud neudělalo jediný ústupek,“ upozornila.

    Zelenskyj i evropští lídři jsou k ochotě Putina přistoupit k mírovým jednáním skeptičtí. Rusko se podle Zelenského stále vyhýbá nezbytnosti setkání obou hlav států.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media