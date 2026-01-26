Spolupráce probíhá v rámci třetí fáze programu mimořádné obnovy prostřednictvím agentury JICA, uvedlo ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo pro rozvoj komunit a území.
„Jedná se o výsledek systematické spolupráce a úspěšných dohod s japonskými partnery ze strany ministerstva na začátku roku 2025. Ukrajina v současnosti nevyrábí kolejnice, a proto je zapojení partnerské podpory nezbytné a klíčové pro fungování ukrajinské železnice,“ zdůraznilo ministerstvo. Celkem má být předáno 3 000 tun kolejnic v hodnotě zhruba 4 miliony dolarů.
Resort doplnil, že železničáři používají mobilní komplexy k svařování kolejnic přímo na trati a tepelnému spojování, čímž vzniká trať bez spojů s delší životností a plynulejším pohybem vlaků.
Podpora japonské vlády a JICA podle ministerstva pokračuje od začátku plnohodnotné invaze Ruska. Během této doby bylo dodáno téměř 25 000 tun kolejnic, což umožnilo obnovit přes 193 km tratí na několika strategických trasách, a dále byly dodány i desítky kusů techniky, přičemž hodnota dodávek v prvních dvou fázích přesáhla 42 milionů dolarů. Dodaná technika, konkrétně kolové bagry, nakladače a buldozery, již odpracovala více než 13 000 motohodin při havarijních opravách.
Zdroj: Open4Bussiness (Ukrajina)