    Ukrajinská železnice získala z Japonska 2 000 tun kolejnic na opravy tratí

    26. ledna 2026  22:14
    Ukrajinská železnice obdržela 2 000 tun vysoce technologických kolejnic R-65 od japonského výrobce Nippon Steel, přičemž dalších 1 000 tun má dorazit do konce ledna.  

    ilustrační foto. | foto: Armáda ČR

    Spolupráce probíhá v rámci třetí fáze programu mimořádné obnovy prostřednictvím agentury JICA, uvedlo ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo pro rozvoj komunit a území.

    „Jedná se o výsledek systematické spolupráce a úspěšných dohod s japonskými partnery ze strany ministerstva na začátku roku 2025. Ukrajina v současnosti nevyrábí kolejnice, a proto je zapojení partnerské podpory nezbytné a klíčové pro fungování ukrajinské železnice,“ zdůraznilo ministerstvo. Celkem má být předáno 3 000 tun kolejnic v hodnotě zhruba 4 miliony dolarů.

    Resort doplnil, že železničáři používají mobilní komplexy k svařování kolejnic přímo na trati a tepelnému spojování, čímž vzniká trať bez spojů s delší životností a plynulejším pohybem vlaků.

    Podpora japonské vlády a JICA podle ministerstva pokračuje od začátku plnohodnotné invaze Ruska. Během této doby bylo dodáno téměř 25 000 tun kolejnic, což umožnilo obnovit přes 193 km tratí na několika strategických trasách, a dále byly dodány i desítky kusů techniky, přičemž hodnota dodávek v prvních dvou fázích přesáhla 42 milionů dolarů. Dodaná technika, konkrétně kolové bagry, nakladače a buldozery, již odpracovala více než 13 000 motohodin při havarijních opravách.

    Zdroj: Open4Bussiness (Ukrajina)

    natoaktual.cz

