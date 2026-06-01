Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Ukrajina: kombinace Gripen-Meteor může změnit rovnováhu na frontě

    1. června 2026  16:50
    Švédsko oznámilo plánované darování 16 starších nadzvukových stíhacích letounů Gripen ve variantě C/D v roce 2027 Kyjevu jako součást ukrajinského nákupu nových letounů Gripen ve variantě E.  

    Letoun JAS 39 Gripen maďarského letectva. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle dostupných informací by měly být tyto letouny vybaveny střelami Meteor, díky nimž by byla Ukrajina schopna ohrožovat ruské letouny, které nyní z relativně bezpečné vzdálenosti za frontovou linií shazují klouzavé bomby na ukrajinské území.

    Rusko zatím v letošním roce odpálilo rekordní počet klouzavých bomb – v březnu přes 7 900 a v dubnu téměř sedm tisíc kusů. Gripeny C/D se střelami Meteor by mohly být pro Ukrajinu nejlepší dostupnou možností, jak klouzavé bomby ničit ještě před jejich vypuštěním, neboť Meteor dokáže zasáhnout cíle až 200 km daleko.

    Otázkou zůstává, zda darované Gripeny střely Meteor skutečně dostanou. Přestože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zmínil ve svém projevu rakety Meteor jako klíčový prvek dohody, švédský ministr obrany Pål Jonson jejich dodání nepotvrdil.

    Zdroj: Defense News (USA)

    rku; natoaktual.cz

