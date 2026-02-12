natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Od frontové reality k připravenosti Aliance: ukrajinská perspektiva

    12. února 2026  8:33
    Ukrajinský plukovník Valerij Vyšnivskyj na setkání v Bruselu představil zkušenosti z ukrajinského bojiště, které podle něj můžou obohatit adaptační procesy Severoatlantické aliance.  

    Ukrajinská armáda na Donbase | foto: @ng_ukraine

    Působí jako jeden z dvaceti zástupců Ukrajiny při Společném centru pro analýzu, výcvik a vzdělávání (JATEC), jejichž úkolem je převádět poznatky z fronty do doktrín, výcviku a rozvoje schopností Aliance.

    Podle Vyšnivského je klíčovým faktorem moderní války rychlost adaptace. Ukrajina čelí technologicky vyspělému protivníkovi ve vícedoménovém prostředí, kde musí být systémy, lidé i velení propojeny jako jeden celek. Dalším zásadním poučením je schopnost rychlého přizpůsobení vojáků různým zbraňovým systémům z rozdílných zemí, která se v bojových podmínkách ukázala jako nepostradatelná pro přežití.

    Základem však zůstávají lidé, jejich vzdělávání, výcvik a velení, zatímco technologie fungují jako násobitel schopností. Důležitou roli hraje i propojení inovací z obranného i civilního sektoru. JATEC tyto zkušenosti ověřuje a převádí do konkrétních výstupů využitelných pro přípravu NATO na budoucí konflikty.

    Zdroj: NATO, ACT

    dkr; natoaktual.cz

