„Pozvání Ukrajiny do NATO nevylučujeme a vedeme o této otázce diskuse,“ řekl.

Zároveň francouzský zmocněnec pro evropské záležitosti Benjamin Haddad prohlásil, že Paříž považuje oficiální pozvání Ukrajiny do NATO za prioritu, ačkoliv proces přistoupení by mohl být zdlouhavý.

Podle Haddada by pozvání Ukrajiny do NATO vyslalo důležitý politický signál, který může být uskutečněn již nyní. Barrot během své dvoudenní návštěvy Kyjeva zdůraznil, že dialog o vstupu Ukrajiny do Aliance mezi členskými státy pokračuje.

Zdroj: NEWS.AZ (Ázerbájdžán)