    8. ledna 2026  15:10
    Jeden z prvních ukrajinských pilotů stíhaček F-16 uvedl, že Ukrajina musela pro tyto letouny vytvořit vlastní taktiku, protože západní výcvik plně neodpovídal realitě války proti Rusku.  

    Ukrajinský letoun F-16 | foto: @DefenceU

    „Taktika, kterou jsme se učili v zahraničí, zcela neodpovídá válce, kterou vedeme tady, protože vychází ze zkušeností partnerů z předchozích konfliktů,“ řekl pilot. „A tato válka se od nich zásadně liší.“ Dodal, že západní spojenci Ukrajiny si tato ponaučení postupně uvědomují.

    Ukrajina dosud oficiálně obdržela 44 z celkových 87 stíhaček F-16, jejichž dodání evropské země Kyjevu slíbily. První posádky těchto amerických letounů byly vycvičeny v Rumunsku, kde koalice členských států NATO, včetně Spojených států, zajišťovala výcvik ukrajinských pilotů, techniků a dalšího personálu v obsluze a pilotáži těchto strojů.

    První ukrajinské stíhačky F-16 vstoupily do bojových operací v srpnu 2024 a byly zpočátku nasazovány především k obranným úkolům, zejména proti útočným dronům a střelám s plochou dráhou letu. Od té doby Kyjev přišel o čtyři tyto letouny, avšak ukrajinští piloti zaznamenali i pozoruhodné úspěchy – včetně případu, kdy jeden z nich údajně sestřelil šest raket během jediného letu.

    Zdroj: Business Insider (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

