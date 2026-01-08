„Taktika, kterou jsme se učili v zahraničí, zcela neodpovídá válce, kterou vedeme tady, protože vychází ze zkušeností partnerů z předchozích konfliktů,“ řekl pilot. „A tato válka se od nich zásadně liší.“ Dodal, že západní spojenci Ukrajiny si tato ponaučení postupně uvědomují.
Ukrajina dosud oficiálně obdržela 44 z celkových 87 stíhaček F-16, jejichž dodání evropské země Kyjevu slíbily. První posádky těchto amerických letounů byly vycvičeny v Rumunsku, kde koalice členských států NATO, včetně Spojených států, zajišťovala výcvik ukrajinských pilotů, techniků a dalšího personálu v obsluze a pilotáži těchto strojů.
První ukrajinské stíhačky F-16 vstoupily do bojových operací v srpnu 2024 a byly zpočátku nasazovány především k obranným úkolům, zejména proti útočným dronům a střelám s plochou dráhou letu. Od té doby Kyjev přišel o čtyři tyto letouny, avšak ukrajinští piloti zaznamenali i pozoruhodné úspěchy – včetně případu, kdy jeden z nich údajně sestřelil šest raket během jediného letu.
Zdroj: Business Insider (USA)