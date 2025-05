Stalo se tak v době, kdy se Moskva připravuje na velkou vojenskou přehlídku za účasti světových lídrů, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl na Telegramu, že při nočním útoku bylo zničeno nejméně 19 ukrajinských dronů, které se přibližovaly k hlavnímu městu. Podle něj ruská protivzdušná obrana sestřelila čtyři drony poblíž města. Zatím nebyly hlášeny žádné vážné škody ani zranění, ale trosky některých dronů dopadly na hlavní dálnici. K tomuto nejnovějšímu ukrajinskému útoku na ruské hlavní město došlo krátce před očekávaným příjezdem prezidenta Si Ťin-pchinga na třídenní státní návštěvu Moskvy. Čínský lídr se má zúčastnit pátečních oslav Dne vítězství 9. května.

Podle ruského prezidentského poradce Jurije Ušakova se slavností zúčastní 29 státníků, včetně brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy, vietnamského prezidenta To Lama a běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Severní Korea vyšle do Moskvy svého velvyslance, zatímco Indii, Nikaraguu a Jihoafrickou republiku budou zastupovat delegace. Kyjev vyzval mezinárodní partnery, aby se přehlídky nezúčastnili, a varoval, že jejich přítomnost by představovala „spoluúčast na prolévání krve ukrajinských dětí, civilistů a vojáků“.

Zdroj: CNN(USA)