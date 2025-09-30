natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajinský FPV dron zničil ruský bitevní vrtulník Mi-28N

    30. září 2025  15:21
    Ukrajinské ozbrojené síly sestřelily FPV dronem ruský vrtulník Mi-28N v Doněcké oblasti poblíž vesnice Kotljarivka.  

     Útok byl koordinován zpravodajskými službami a proveden piloty 59. brigády bezpilotních systémů.

    Mi-28N je ruský bitevní vrtulník určený pro boj ve dne i v noci a za jakéhokoli počasí. Vybaven těžkým pancéřováním a širokou škálou zbraní je navržen tak, aby přesně a účinně ničil tanky, pěchotu a další cíle na bojišti. Hodnota vrtulníku se odhaduje na 16 milionů dolarů.

    Nejde o první případ, kdy Ukrajina sestřelila ruský vrtulník pomocí poměrně levného FPV dronu. Ukrajinské ozbrojené síly již v srpnu 2024 úspěšně sestřelily Mi-28 dronem nad ruskou Kurskou oblastí.

    Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media