Útok byl koordinován zpravodajskými službami a proveden piloty 59. brigády bezpilotních systémů.
Mi-28N je ruský bitevní vrtulník určený pro boj ve dne i v noci a za jakéhokoli počasí. Vybaven těžkým pancéřováním a širokou škálou zbraní je navržen tak, aby přesně a účinně ničil tanky, pěchotu a další cíle na bojišti. Hodnota vrtulníku se odhaduje na 16 milionů dolarů.
Nejde o první případ, kdy Ukrajina sestřelila ruský vrtulník pomocí poměrně levného FPV dronu. Ukrajinské ozbrojené síly již v srpnu 2024 úspěšně sestřelily Mi-28 dronem nad ruskou Kurskou oblastí.
Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)