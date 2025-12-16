natoaktual.cz

    Ukrajina tvrdí, že pomocí podmořského dronu zničila ruskou ponorku

    16. prosince 2025  15:47
    Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) oznámila, že její podmořský dron Sub Sea Baby zasáhl a kriticky poškodil ruskou ponorku třídy 636.3 Varšavjanka v základně Novorossijsk na břehu Černého moře.  

    ilustrační foto. | foto: mil.ru

    „Ukrajinský podvodní dron Sub Sea Baby zaútočil na ruskou ponorku. Výbuch ponorku kriticky poškodil a fakticky ji vyřadil z provozu. Ponorka nesla čtyři odpalovací zařízení střel s plochou dráhou letu Kalibr, které Rusko používá k úderům na území Ukrajiny,“ uvedla tisková služba SBU. Škody mohou dosahovat stovek milionů dolarů. Ruské ministerstvo obrany incident nekomentovalo a část ruských vojenských blogerů tvrdí, že dron zasáhl molo, i oni však útok označují za varovný signál.

    Jde o další zásah v rámci ukrajinské kampaně hlubokých úderů proti cílům na ruském území, která cílí na vojenské i energetické objekty a probíhá prakticky denně. SBU připomněla opakované útoky na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři, rafinerie a lodě tzv. stínové flotily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že schopnost Ukrajiny vyrábět zbraně, odrážet ruské útoky a zasahovat ruská zařízení je klíčovým trumfem v probíhajících jednáních o možném ukončení války a vyzval partnery k dalším dodávkám podpory.

    „Zatímco probíhají diplomatické procesy a jednání, která by mohla přiblížit konec války, nesmíme zapomínat, že ruské údery pokračují každý den. Vladimir Putin využívá brutalitu těchto úderů jako páku při vyjednávání,“ uvedl Zelenskyj.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

