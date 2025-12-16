„Ukrajinský podvodní dron Sub Sea Baby zaútočil na ruskou ponorku. Výbuch ponorku kriticky poškodil a fakticky ji vyřadil z provozu. Ponorka nesla čtyři odpalovací zařízení střel s plochou dráhou letu Kalibr, které Rusko používá k úderům na území Ukrajiny,“ uvedla tisková služba SBU. Škody mohou dosahovat stovek milionů dolarů. Ruské ministerstvo obrany incident nekomentovalo a část ruských vojenských blogerů tvrdí, že dron zasáhl molo, i oni však útok označují za varovný signál.
Jde o další zásah v rámci ukrajinské kampaně hlubokých úderů proti cílům na ruském území, která cílí na vojenské i energetické objekty a probíhá prakticky denně. SBU připomněla opakované útoky na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři, rafinerie a lodě tzv. stínové flotily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že schopnost Ukrajiny vyrábět zbraně, odrážet ruské útoky a zasahovat ruská zařízení je klíčovým trumfem v probíhajících jednáních o možném ukončení války a vyzval partnery k dalším dodávkám podpory.
„Zatímco probíhají diplomatické procesy a jednání, která by mohla přiblížit konec války, nesmíme zapomínat, že ruské údery pokračují každý den. Vladimir Putin využívá brutalitu těchto úderů jako páku při vyjednávání,“ uvedl Zelenskyj.
Zdroj: Politico (Belgie)