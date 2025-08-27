„Toto je první útok tak velkého rozsahu v Dněpropetrovské oblasti,“ uvedl Viktor Trehubov z Dněpropetrovské operačně-strategické skupiny vojsk, zároveň ale zdůraznil, že ruský postup byl zastaven.
Projekt DeepState informoval, že Rusové obsadili vesnice Zaporiske a Novohrihorivka, ukrajinský generální štáb to ale popřel s tím, že v obou lokalitách pokračují těžké boje. Moskva si přitom oficiálně Dněpropetrovsk nenárokuje, i když opakovaně útočila na jeho města včetně metropole Dnipra.
Diplomatické úsilí o ukončení války mezitím vázne. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas varovala, že předání ukrajinského území by bylo pastí. „Zapomínáme, že Rusko neučinilo jediný ústupek, a je to právě ono, kdo je agresorem,“ řekla Kallas. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá Západ k intenzivnější práci na bezpečnostních zárukách a jedná o nich s britským i německým vedením.
Zdroj: BBC(Velká Británie)