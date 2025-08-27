natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina přiznala ruský postup do Dněpropetrovské oblasti

    27. srpna 2025  13:48
    Ukrajinské síly potvrdily, že ruská armáda překročila hranici Dněpropetrovské oblasti a snaží se tam získat opěrné body.  

    ilustrační foto. | foto: @telegram

    „Toto je první útok tak velkého rozsahu v Dněpropetrovské oblasti,“ uvedl Viktor Trehubov z Dněpropetrovské operačně-strategické skupiny vojsk, zároveň ale zdůraznil, že ruský postup byl zastaven.

    Projekt DeepState informoval, že Rusové obsadili vesnice Zaporiske a Novohrihorivka, ukrajinský generální štáb to ale popřel s tím, že v obou lokalitách pokračují těžké boje. Moskva si přitom oficiálně Dněpropetrovsk nenárokuje, i když opakovaně útočila na jeho města včetně metropole Dnipra.

    Diplomatické úsilí o ukončení války mezitím vázne. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas varovala, že předání ukrajinského území by bylo pastí. „Zapomínáme, že Rusko neučinilo jediný ústupek, a je to právě ono, kdo je agresorem,“ řekla Kallas. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá Západ k intenzivnější práci na bezpečnostních zárukách a jedná o nich s britským i německým vedením.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media