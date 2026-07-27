Během cvičení Sea Breeze 2026 prošlo velitelství 1. protiminové divize hodnocením NATO Evaluation Level 2 (NEL-2) a získalo certifikaci Aliance potvrzující schopnost velet mnohonárodním protiminovým silám.
Certifikace potvrzuje schopnost ukrajinských sil velet mnohonárodním protiminovým jednotkám, působit po boku stálých protiminových skupin NATO a plnit všechny typy úkolů při boji s námořními minami. Zároveň umožňuje účast v operacích vedených Aliancí podle jejích standardů.
Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že na získání certifikace pracovalo tři roky i během pokračující války s Ruskem. Příslušníci jednotky během této doby převzali alianční doktríny a postupy. Podle námořnictva certifikace posílí interoperabilitu se spojenci a podpoří budoucí odminování Černého a Azovského moře, kde námořní miny nadále ohrožují plavbu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)