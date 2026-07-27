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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajinské námořnictvo poprvé získalo certifikaci NATO

    27. července 2026  15:57
    Ukrajinské námořnictvo dosáhlo významného milníku v integraci se Severoatlantickou aliancí.  

    ilustrační foto | foto: NATO Photos

    Během cvičení Sea Breeze 2026 prošlo velitelství 1. protiminové divize hodnocením NATO Evaluation Level 2 (NEL-2) a získalo certifikaci Aliance potvrzující schopnost velet mnohonárodním protiminovým silám.

    Certifikace potvrzuje schopnost ukrajinských sil velet mnohonárodním protiminovým jednotkám, působit po boku stálých protiminových skupin NATO a plnit všechny typy úkolů při boji s námořními minami. Zároveň umožňuje účast v operacích vedených Aliancí podle jejích standardů.

    Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že na získání certifikace pracovalo tři roky i během pokračující války s Ruskem. Příslušníci jednotky během této doby převzali alianční doktríny a postupy. Podle námořnictva certifikace posílí interoperabilitu se spojenci a podpoří budoucí odminování Černého a Azovského moře, kde námořní miny nadále ohrožují plavbu.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    maj; natoaktual.cz

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